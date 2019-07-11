Джанаев должен подписать двухлетний контракт с «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», российский голкипер Сослан Джанаев должен в ближайшее время подписать контракт с «Сочи» на два года.

Ранее сообщалось, что в начале июля 32-летний вратарь прибыл на сбор «Сочи». Позже появилась информация, что игрок может присоединиться к ЦСКА и подписать с «армейским» клубом контракт сроком на один год, однако переход футболиста в московский клуб сорвался.

Джанаев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. Всего в составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах, в которых пропустил 13 мячей.