«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Миленковича

Руководство «Манчестер Юнайтед» интересуется центральным защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем. Два дня назад «красные дьяволы» сделали запрос о трансфере 21-летнего серба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Манчестер Юнайтед» уже пытался приобрести Миленковича минувшей зимой, но тогда «Фиорентина» не согласилась продать игрока за € 40 млн, поскольку хотела получить на € 10 млн больше.
Никола выступает за «фиолетовых» с июля 2017 года. В минувшем сезоне защитник забил 3 гола в 38 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19. В следующей кампании команда Уле-Гуннара Сульшера примет участие в Лиге Европы.
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