«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Миленковича

Руководство «Манчестер Юнайтед» интересуется центральным защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем. Два дня назад «красные дьяволы» сделали запрос о трансфере 21-летнего серба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Манчестер Юнайтед» уже пытался приобрести Миленковича минувшей зимой, но тогда «Фиорентина» не согласилась продать игрока за € 40 млн, поскольку хотела получить на € 10 млн больше.

Никола выступает за «фиолетовых» с июля 2017 года. В минувшем сезоне защитник забил 3 гола в 38 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19. В следующей кампании команда Уле-Гуннара Сульшера примет участие в Лиге Европы.