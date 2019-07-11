Московское «Динамо» заключило с Лещуком новый четырёхлетний контракт

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о продлении сотрудничества с голкипером команды Игорем Лещуком. Новый договор с 23-летним игроком рассчитан на четыре года.

«Очень рад остаться в клубе, ведь я динамовский воспитанник. Продление контракта с «Динамо» было для меня приоритетом, предложения других команд я даже не рассматривал. Здесь всё своё, родное, никуда не хотелось уходить.

В этом году перед командой поставлены амбициозные цели — еврокубки. Нам всем хочется туда попасть, желательно в Лигу чемпионов. Дебютировать в Премьер-Лиге — моя первостепенная задача. Я уже выходил в старте в ФНЛ и на Кубок, на очереди — РПЛ», — сказал Игорь.

Лещук является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина. Дебют вратаря за первую команду бело-голубых состоялся 10 мая 2017 года во встрече с саратовским «Соколом» (3:0).