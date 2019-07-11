Зобнин: конфликтов в «Спартаке» нет, но напихать молодым надо

Капитан и вице-капитан «Спартака» — Георгий Джикия и Роман Зобнин — заявили, что дедовщины в команде нет.

«Дедовщины в «Спартаке» нет. Зачем она нужна, у нас нет никаких конфликтов, ничего этого нет, поэтому все двигаемся в одном направлении», — сказал Джикия в интервью для канала «Фратрии» в YouTube. Зобнин в свою очередь добавил: «Конфликтов нет, но напихать молодым надо».

Напомним, Джикия стал капитаном «Спартака» по решению главного тренера команды Олега Кононова. Капитанскую повязку защитник получил после ухода из клуба этим летом Дениса Глушакова. Ранее Кононов заявлял, что новый капитан красно-белых будет назначен путём голосования футболистов, однако позже он изменил своё решение и назначил новым капитаном Джикию.