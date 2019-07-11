Сообщение «Барселоны» о переходе Бэрри разозлило боссов «Вест Бромвича»

Боссы «Вест Бромвич Альбион» были вне себя от гнева, узнав, что каталонская «Барселона» объявила о заключении соглашения с воспитанником их клуба Луи Бэрри до оформления всех документов, сообщает Sky Sports.

Сине-гранатовые сообщили о переходе 16-летнего нападающего сегодня, 11 июля. На страницах команды в социальных сетях была опубликована фотография, на которой игрок держит футболку каталонцев.

Фото доступно на странице академии «Барселоны» в «Инстаграме».

В «Вест Бромвиче» были удивлены, когда узнали об этом, поскольку они и Футбольная ассоциация Англии ещё не подписали все необходимые документы для трансфера. Согласно правилам УЕФА Бэрри не сможет выступать в Испании, пока сделка не будет заключена официально.

За своего воспитанника «Вест Бромвич» получит стандартную компенсацию в размере £ 235 тыс. (примерно € 261,5 тыс.).