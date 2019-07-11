Джикия: Гапонов иногда огрызается, голос прорезается у него

Новоиспечённый капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что его более молодой партнёр по линии обороны в клубе Илья Гапонов может ответить, если на него прикрикнуть.
«У Гапонова хороший длинный пас, что я могу сказать ещё. Так, огрызается иногда что-то. Ну так, вообще бывает что-то голос прорезается у него. Но в целом хороший воспитанный молодой человек. Я думаю, что если так дальше продолжит, то его ждёт большое будущее», — сказал Джикия в интервью для YouTube-канала «Фратрии».
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В стан красно-белых он перешёл из «Амкара» за сумму в € 2,35 млн. Всего в составе московского клуба 25-летний защитник сыграл 68 матчей и забил 3 мяча.
21-летний Гапонов перешёл в «Спартак» прошлым летом из «Строгино». Всего за первую команду красно-белых он сыграл 5 матчей.
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