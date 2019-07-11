«Краснодар» близок к подписанию М. Берга, оклад шведа может составить € 1,9 млн
«Краснодар» близок к подписанию контракта со шведским форвардом Маркусом Бергом, сообщает Arena FM.
32-летний нападающий этим летом стал свободным агентом. Его последним клубом был «Аль-Айн» из ОАЭ. Швед имел несколько предложений от клубов из Греции и Турции, однако он отдал предпочтение подписанию контракта с «Краснодаром», который готов предложить футболисту контракт с зарплатой € 1,9 млн в год.
В минувшем сезоне на клубном уровне Берг принял участие в 29 играх. На счету форварда 14 забитых мячей и 1 результативная передача. Ранее игрок выступал также за «Гётеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос». В составе сборной Швеции нападающий сыграл 71 матч. На его счету 19 забитых мячей.
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Шишкиным
- 11 июля 2019
-
22:59
-
22:59
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
21:54
-
21:47
-
21:34
-
21:26
-
21:20
-
21:02
-
21:02
-
20:44
-
20:36
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
20:05
-
19:59Шишкин может продолжить карьеру в «Сочи» Эксклюзив
-
19:56
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:19
-
19:06
-
19:06
-
18:51
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:24
-
18:16
-
18:03
-
17:58
Партнерский контент