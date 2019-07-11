«Краснодар» близок к подписанию М. Берга, оклад шведа может составить € 1,9 млн

«Краснодар» близок к подписанию контракта со шведским форвардом Маркусом Бергом, сообщает Arena FM.

32-летний нападающий этим летом стал свободным агентом. Его последним клубом был «Аль-Айн» из ОАЭ. Швед имел несколько предложений от клубов из Греции и Турции, однако он отдал предпочтение подписанию контракта с «Краснодаром», который готов предложить футболисту контракт с зарплатой € 1,9 млн в год.

В минувшем сезоне на клубном уровне Берг принял участие в 29 играх. На счету форварда 14 забитых мячей и 1 результативная передача. Ранее игрок выступал также за «Гётеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос». В составе сборной Швеции нападающий сыграл 71 матч. На его счету 19 забитых мячей.