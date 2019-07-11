12 июля Неймар даст интервью, в котором может прояснить ситуацию с будущим

В пятницу, 12 июля, форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар даст интервью телевизионной программе Aqui na Band, во время которого он может рассказать о принятом решении по своему будущему. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, во время интервью 27-летний нападающий должен затронуть все моменты со своим участием, которые оказались на слуху: ситуацию с обвинениями в изнасиловании, с полученной травмой в преддверии Кубка Америки, с отношениями с парижским клубом и возможным возвращением в «Барселону».

Напомним, в начале текущей недели одноклубники Неймара по «ПСЖ» вышли из отпуска. Сам бразилец, которого слухи активно связывают с возвращением в «Барселону», в расположение клуба не прибыл. Позже в стане парижан сообщили, что игрок подвергнется штрафу.