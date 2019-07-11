Хедира рассматривает вариант с переходом в «Фенербахче»

Центральный полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в Турции. 32-летний немец рассматривает вариант с трансфером в «Фенербахче», сообщает Calciomercato.com.
Ожидается, что из-за перехода в «Ювентус» хавбеков Аарона Рэмси и Адриена Рабьо игровое время Сами сократится до минимума.
Хедира не хочет уходить из туринского клуба, но понимает, что сейчас подходящее время это сделать.
Сами выступает за «Ювентус» с июля 2015 года. В сезоне-2018/19 полузащитник забил 2 гола в 17 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
Этим летом новым главным тренером «Ювентуса» стал Маурицио Сарри, ранее возглавлявший лондонский «Челси». До прихода 60-летнего специалиста игрой туринцев в течение пяти кампаний руководил Массимилиано Аллегри.
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