«МЮ» готов расстаться с Лукаку не менее чем за € 85 млн

Руководство миланского «Интера» продолжает вести переговоры о покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Последняя встреча представителей обоих клубов состоялась сегодня, 11 июля, сообщает Sky Sport Italia.
«Красные дьяволы» уведомили «Интер», что готовы расставаться с 26-летним игроком национальной команды Бельгии не менее чем за € 85 млн.
Миланский клуб рассчитывает продвинуться в переговорах с «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
Лукаку выступает за «МЮ» с июля 2017 года. В сезоне-2018/19 бельгиец забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах во всех турнирах. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.
Ранее сообщалось, что в услугах Ромелу заинтересованы также «Наполи» и «Ювентус».
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