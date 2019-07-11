Президент «Наполи»: Икарди? Не собираюсь снова встречаться с его женой

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди.
Ранее руководство «Интера» сообщило, что Икарди выставлен на трансфер. Несмотря на это, Де Лаурентис отверг даже идею встречи с агентом аргентинского форварда Вандой Нарой, которая является также женой игрока.
«Это колоссальная, огромная глупость. Я познакомился с Вандой три года назад. Не собираюсь снова с ней встречаться. Первой встречи достаточно. Икарди сейчас не нужен «Наполи», — сказал Аурелио в интервью Radio Kiss Kiss Napoli.
В минувшем сезоне Мауро, выступая за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Контракт 26-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2021 года.
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