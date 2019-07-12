«Сочи» объявил о подписании Кудряшова

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника Фёдора Кудряшова и форварда Александра Карапетяна.

«Состав футбольного клуба «Сочи» пополнили ещё два игрока: нападающий сборной Армении Александр Карапетян и защитник национальной сборной России Фёдор Кудряшов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир», в составе которого провёл восемь матчей и отметился одним забитым мячом. Карапетян перебрался в «Сочи» из люксембургского «Прогреса», где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 встречах.

Александр Карапетян присоединился к команде во время словенского сбора. В трёх контрольных играх ему удалось забить четыре мяча. Фёдор Кудряшов прибыл в расположение команды только 10 июля, после чего провёл первую тренировку вместе с командой.

Мы рады приветствовать игроков в «Сочи» и желаем им успехов! Добро пожаловать!» — сказано в заявлении клуба.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что Кудряшов может продолжить карьеру в «Сочи».