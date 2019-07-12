Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Аль-Салам» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Мадагаскар — Тунис. Победу со счётом 3:0 одержали тунисские футболисты.

Автором первого гола стал полузащитник Фержани Сасси, отличившийся на 52-й минуте после передачи нападающего Юссеф Мсакни. Спустя восемь минут Мсакни увеличил преимущество национальной команды Туниса. В конце игры мяч в ворота Мадагаскара отправил хавбек Наим Слити, голевой пас отдал форвард Вахби Хазри.

Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет со сборной Сенегала. Мадагаскар покинул турнир. В другом полуфинале встретятся национальные команды Нигерии и Алжира.

Матчи 1/2 финала Кубка африканских наций состоятся 14 июля.