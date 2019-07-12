Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка африканских наций
В Каире на стадионе «Аль-Салам» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Мадагаскар — Тунис. Победу со счётом 3:0 одержали тунисские футболисты.
Автором первого гола стал полузащитник Фержани Сасси, отличившийся на 52-й минуте после передачи нападающего Юссеф Мсакни. Спустя восемь минут Мсакни увеличил преимущество национальной команды Туниса. В конце игры мяч в ворота Мадагаскара отправил хавбек Наим Слити, голевой пас отдал форвард Вахби Хазри.
Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет со сборной Сенегала. Мадагаскар покинул турнир. В другом полуфинале встретятся национальные команды Нигерии и Алжира.
Матчи 1/2 финала Кубка африканских наций состоятся 14 июля.
Кубок африканских наций. 1/4 финала
11 июля 2019, четверг. 22:00 МСК
Мадагаскар
0 : 3
Тунис
0:1 – Сасси – 52, 0:2 – Мсакни – 60, 0:3 – Слити – 90+3
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