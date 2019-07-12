Йиранек: сейчас «Спартак» выбрал правильный путь развития

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек заявил, что поддерживает курс на омоложение команды, который был взят в московском клубе.

«Уверен, сейчас «Спартак» выбрал правильный путь развития. У москвичей очень хорошая академия и хватает талантливых молодых игроков. Возможно, этот путь не сразу даст свои плоды и придётся немного подождать. Но в целом считаю это правильным решением. Также отмечу, что у команды появился новый капитан — Георгий Джикия. Это правильный выбор главного тренера, так как Георгий обладает отличными лидерскими качествами», — приводят слова Йиранека «Известия».

Йиранек выступал за «Спартак» в период с 2004 по 2010 год. Всего в составе красно-белых чех сыграл 158 матчей и забил 4 мяча.