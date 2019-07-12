Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.

«Зенит», безусловно, — один из главных фаворитов сезона. Но у них точно будет серьёзная конкуренция. Очень силён «Локомотив». Уверен, может навязать борьбу и ЦСКА. «Зенит» здорово играл в прошлом сезоне, но насколько он готов к новому вызову, покажет только старт чемпионата", — приводят слова Петржелы «Известия».

65-летний чешский специалист возглавлял «Зенит» с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года. В 2003 году впервые привёл команду из Санкт-Петербурга к серебряным медалям чемпионата страны. В том же году стал обладателем Кубка Премьер-Лиги. После «Зенита» работал в чешских и словацких клубах, а также в бакинском «Нефтчи».