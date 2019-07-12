Рапино: в нашей команде есть гетеросексуалки и лесбиянки, чёрные и с дредами

Футболистка сборной США Меган Рапино эмоционально рассказала о своих партнершах по сборной во время нью-йоркского парада в честь победы США на женском чемпионате мира.



«У нас такая сплоченная команда, такая сильная, с таким чувством юмора… Да мы просто хулиганки. Нет ничего, что могло бы развалить эту группу женщин. У нас есть девушки с розовыми и фиолетовыми волосами, с татуировками и дредами, есть чёрные и любые другие, есть гетеросексуалки и лесбиянки.



Всем нужно стать лучше, больше любить и меньше ненавидеть. За это каждый в ответе. Наша обязанность – сделать этот мир лучше. Пришло время объединиться. Я думаю, что наша команда делает невероятную работу, принимая на свои плечи подобный груз. Да, мы спортсменки, играем в футбол, но мы гораздо больше этого», – приводит слова Рапино Goal.com.

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