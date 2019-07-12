Чорлука: много молодых ребят должны показать себя в этом сезоне

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука считает, что молодые игроки команды хорошо проявят себя в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, который стартует 12 июля.



«Сейчас «Локомотив» поставил очень высокую планку в плане результатов. Надо держать этот уровень. У нас отличная команда, есть много молодых ребят, которые должны себя показать в этом сезоне. Думаю, мы сможем удержать высокие показатели», — приводят слова защитника «железнодорожников» «Известия».

Чорлука выступает в составе «Локомотива» с 2012 года, сыграв за это время 176 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забив 8 мячей. За это время Ведран стал чемпионом России в сезоне-2017/18, трёхкратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и выиграл Суперкубок России в 2019 году.