Гейе может стать игроком «ПСЖ» за € 30 млн

Хавбек «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе может стать игроком французского «Пари Сен-Жермен», который, по сведениям L'Equipe, предложил ливерпульскому клубу € 30 млн за переход 29-летнего сенегальца.

Напомним, что «ПСЖ» уже пытался приобрести полузащитника «Эвертона» в зимнее трасферное окно, но не сумел договориться с английским клубом. Последнее предложение парижского команды составило как раз € 30 млн, но было отклонено.

Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.