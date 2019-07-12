Гейе может стать игроком «ПСЖ» за € 30 млн
Хавбек «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе может стать игроком французского «Пари Сен-Жермен», который, по сведениям L'Equipe, предложил ливерпульскому клубу € 30 млн за переход 29-летнего сенегальца.
Напомним, что «ПСЖ» уже пытался приобрести полузащитника «Эвертона» в зимнее трасферное окно, но не сумел договориться с английским клубом. Последнее предложение парижского команды составило как раз € 30 млн, но было отклонено.
Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.
Гейе — о срыве трансфера в «ПСЖ»: мечта, которая не сбылась
- 12 июля 2019
-
03:32
-
03:21
-
03:09
-
02:47
-
02:40
-
02:28
-
02:04
-
01:47
-
01:24
-
01:07
-
01:01
-
00:48
-
00:43
-
00:28
-
00:27
-
00:07
-
00:04
- 11 июля 2019
-
23:53
-
23:48
-
23:29
-
23:18
-
22:59
-
22:59
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
21:54
-
21:47
-
21:34
-
21:26
-
21:20
-
21:02
-
21:02
-
20:44
Партнерский контент