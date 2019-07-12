Косельни близок к переходу в «Ренн»

Капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косельни близок к переходу во французский «Ренн», сообщает Yahoo Sports.

По сведениям источника, 33-летнему уроженцу французского Тюля осталось согласовать последние детали договора с новой командой.

Ранее сообщалось, что защитник английского клуба отказался отправиться вместе с «Арсеналом» в США в рамках предсезонного тура.

Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.



В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку. «Арсенал» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице первенства и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.

Косельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США