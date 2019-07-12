Магнуссон: ЦСКА голоден до побед и трофеев
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился планами команды на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги, который стартует уже сегодня, 12 июля.
«Конечно, мы надеемся провести предстоящий сезон лучше, чем предыдущий. Мы голодны до побед и трофеев. У нас молодая, но уже более опытная, чем раньше, команда. Будем стараться показать хороший результат», — приводят слова Магнуссона «Известия».
Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского клуба «Бристоль Сити» летом 2018 года. В сезоне-2018/19 исландский футболист принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. Московский ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.
Кто станет чемпионом России?
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