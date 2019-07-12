«Сассуоло» арендовал Тольяна у дортмундской «Боруссии»
Защитник дортмундской «Боруссии» Йереми Тольян стал игроком «Сассуоло». Итальянская команда согласовала со «шмелями» аренду 24-летнего немецкого игрока сроком на один год с последующим правом выкупа.
Фотографию можно посмотреть в официальном "твиттере" итальянского клуба.
Тольян перешёл в дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно 2017 года, подписав контракт на пять лет. До этого в течение шести лет играл за «Хоффенхайм»: сначала за молодёжную команду, а с октября 2013 года дебютировал в основном составе.
Во второй части минувшего сезона Тольян выступал за шотландский «Селтике» на правах аренды. За команду из Глазго немецкий защитник принял участие в 14 матчах в турнирах на клубном уровне, где отметился одной голевой передачей.
Тольян может стать игроком «Сассуоло»
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