Спаич: в Австрии проделали серьёзную работу, всё будет хорошо
Защитник «Краснодара» и сборной Сербии Урош Спаич прокомментировал подготовку команды к нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует 12 июля.
«На сборах полезно было встретиться с командами из РПЛ, против которых будем играть в сезоне. Это должно помочь новичкам «Краснодара» быстрее адаптироваться. Безусловно, времени очень мало, но стараемся сделать всё возможное, чтобы быть полностью готовыми к старту сезона. Думаю, в Австрии мы проделали серьёзную работу. У тех, кто пополнил клуб этим летом, очень приличный уровень, так что, уверен, всё будет хорошо», — приводят слова Спаича «Известия».
В минувшем сезоне-2018/19 Спаич принял участие в составе «Краснодара» в 39 матчах во всех турнирах.
Спаич: если «Краснодар» хочет биться за чемпионство, «скамейку» нужно пополнять
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