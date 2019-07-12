Спаич: в Австрии проделали серьёзную работу, всё будет хорошо

Защитник «Краснодара» и сборной Сербии Урош Спаич прокомментировал подготовку команды к нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует 12 июля.



«На сборах полезно было встретиться с командами из РПЛ, против которых будем играть в сезоне. Это должно помочь новичкам «Краснодара» быстрее адаптироваться. Безусловно, времени очень мало, но стараемся сделать всё возможное, чтобы быть полностью готовыми к старту сезона. Думаю, в Австрии мы проделали серьёзную работу. У тех, кто пополнил клуб этим летом, очень приличный уровень, так что, уверен, всё будет хорошо», — приводят слова Спаича «Известия».

В минувшем сезоне-2018/19 Спаич принял участие в составе «Краснодара» в 39 матчах во всех турнирах.