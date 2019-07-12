Ковачич: хочу научиться забивать столько же, сколько Лэмпард

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от выступления в предстоящем сезоне за лондонский клуб.
«Я очень хочу поработать с Лэмпардом. Он был потрясающим игроком, и в прошлом сезоне он продемонстрировал, что является отличным тренером. Я хотел бы научиться у него, как можно больше забивать, потому что он забивал много в отличие от меня в прошлом сезоне.
Возможно, я не совсем такой же тип полузащитника, каким был он, но у него есть сильные черты, особенно в отношении умения забивать. Он много работал, так что я надеюсь стать лучше в этом аспекте, постараюсь больше работать, сражаться на поле и забивать голы.
Я хочу выиграть много матчей и трофеев. Самое важное в футболе – наслаждаться процессом и получать удовольствие, хорошо играть и завоевывать трофеи», – приводит слова Ковачича официальный сайт «Челси».
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