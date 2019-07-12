Футболистка США не попала в сборную из-за неприятия ЛГБТ и однополых браков

Американская футболистка Джаелин Хинкл, признанная лучшей левой защитницей страны, не попала в состав сборной США на чемпионат мира во Франции из-за религиозных взглядов, сообщает Washington Post.

В июне 2017 году Хинкл отклонила вызов в национальную сборную на товарищеские матчи, узнав, что игроки обязаны играть в футболках с номерами в цветах радуги в поддержку ЛГБТ-сообществ. Позже она сказала, что эта форма противоречит её христианской вере.

«В глубине души я была убеждена, что не могу надеть эту футболку. Тогда я дала себе три дня, чтобы помолиться и понять, как Господь просит меня поступить в этой ситуации. В душе я понимала, что поступаю правильно и благонравно»», — сказала Хинкл в интервью «Клубу 700» в мае 2018 года.

С тех пор Хинкл не играла за сборную и была исключена из списка участников чемпионата мира.

Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче команда победила Нидерланды со счётом 2:0. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.

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