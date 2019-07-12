РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз снял с самарских «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что это решение было принято после рассмотрения апелляции самарского клуба на заседании палаты РФС. Напомним, «Крыльям Советов» было запрещено регистрировать новых игроков из-за расторжения контракта с Данилом Клёнкиным в августе 2018 года. По решению РФС «Крылья Советов» обязаны выплатить игроку денежную компенсацию. Теперь самарский клуб имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом официальном матче нового сезона подопечные Миодрага Божовича 14 июля примут на своём поле ЦСКА.