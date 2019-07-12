Нигматуллин: «Локомотив» не может идти на поводу у Гилерме

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера «железнодорожников» Гилерме в стан красно-белых.

«Все футболисты всегда имеют право выбора. Как бы то ни было. Понятно, что это большой, значимый игрок для «Локомотива». Но «Локомотив» тоже надо понимать правильно. «Локо» тоже не может идти на поводу, потому что это может потом создать нехороший прецедент: так может потом любой игрок начать такой торг с клубом. Поэтому здесь я «железнодорожников» понимаю.

«Спартак»? Да, тоже хочется получить у конкурирующей команды хорошего игрока себе. Чем это закончится? Поживём — увидим. Если Гилерме всё-таки перейдёт, то пожелаем ему удачи. «Локомотив», уверен, найдёт на замену сильную кандидатуру», — приводит слова Нигматуллина Rusfootball.