Жуниньо: Фекир — единственный игрок «Лиона», уход которого является реальным

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил, что капитан команды Набиль Фекир может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Я говорил с Фекиром, хотел узнать его. Тренеру очень нравится игрок. Он важный человек для «Лиона», так как является выпускником молодёжной академии, стал капитаном и выиграл чемпионат мира… но, если честно, думаю, будет трудно убедить его продолжить приключение.

Клуб хотел бы сохранить его. На данный момент он является единственным игроком, уход которого является реальным. Пока Набиль не уйдёт, мы будем работать с ним так же, как если бы он остался. Ему нужно принять решение, но вероятность ухода реальна», — приводит слова Жуниньо Get French Football News.

В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 25-летний форвард забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.

Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, английский клуб снова рассматривает вариант трансфера игрока сборной Франции.