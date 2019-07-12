Бышовец: у Сутормина неплохие шансы стать игроком основного состава «Зенита»

Бывший наставник «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника «Рубина» Алексея Сутормина.

«Полагаю, что отношения «Зенита» и «Рубина» всегда носили близкий характер. Вспомните, сколько игроков проследовало маршрутом Казань — Петербург, включая того же Семака. Вопрос, видимо, решался на уровне больших руководителей… Понятно, что условия, предложенные «Зенитом» или «Рубином», несопоставимы. Конечно, история странная. Семак ведь давал игроку очень хорошую характеристику ещё по ходу прошлого сезона. Почему он не перешёл напрямую из «Оренбурга»? Возможно, это было решение не только Сутормина.

Сутормин — универсал. У него неплохие шансы стать игроком основного состава. В средней линии у «Зенита» есть проблемные позиции. Можно сколько угодно говорить о качествах Нобоа, но моложе он не становится», — приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».