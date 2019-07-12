Капитан «Нефтчи»: сначала пройдём «Сперанцу», а потом поговорим об «Арсенале»
Капитан азербайджанского «Нефтчи» Эмин Махмудов прокомментировал выездной матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против молдавской «Сперанцей» в Кишиневе (3:0).
«Тяжело было, как минимум потому, что играли непонятным для нас мячом. Впервые играли с таким мячом. Поле было тяжелое. Соперник не полил газон перед матчем. Но главное – мы добились результата, который нас устраивает перед ответной встрече. Однако расслабляться нельзя. В футболе бывало всякое, и не после таких поражений отыгрывались.
Победа приблизила ко второму раунду, где уже ждет «Арсенал»? Мне будет интересно. Но давайте сначала мы пройдём «Сперанцу». Потом уже поговорим об «Арсенале», — приводит слова Махмудова Azerisport.
«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в матче ЛЕ, победитель пары сыграет с «Арсеналом»
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