Полузащитник сборной Перу отказался переходить в «Локомотив»

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Перу Ренато Тапиа отказался от выгодного в финансовом плане предложения московского «Локомотива». Как сообщает Voetbal International, российский клуб был готов предложить игроку контракт, по которому он бы зарабатывал намного больше, чем в голландской команде, но Тапиа решил пока остаться в «Фейеноорде».



Нынешнее соглашение перуанского футболиста с голландским клубом рассчитано до 30 июня следующего года. В то же время руководство «Фейеноорда» хочет разгрузить зарплатную ведомость, поэтому не против продажи Тапиа.



23-летний футболист в прошлом сезоне провёл за роттердамский клуб всего четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Нигматуллин: «Локомотив» не может идти на поводу у Гилерме