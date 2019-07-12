Полузащитник сборной Перу отказался переходить в «Локомотив»
Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Перу Ренато Тапиа отказался от выгодного в финансовом плане предложения московского «Локомотива». Как сообщает Voetbal International, российский клуб был готов предложить игроку контракт, по которому он бы зарабатывал намного больше, чем в голландской команде, но Тапиа решил пока остаться в «Фейеноорде».
Нынешнее соглашение перуанского футболиста с голландским клубом рассчитано до 30 июня следующего года. В то же время руководство «Фейеноорда» хочет разгрузить зарплатную ведомость, поэтому не против продажи Тапиа.
23-летний футболист в прошлом сезоне провёл за роттердамский клуб всего четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.
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