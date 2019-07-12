Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Шинником»

«Шинник» подписал контракт с 26-летним полузащитником Вячеславом Зинковым, в минувшем сезоне выступавшим за московскую команду «Велес». Соглашение с новобранцем рассчитано на два года. Футболист будет выступать в «Шиннике» под 5-м номером. Об этом сообщил официальный сайт ярославской команды.

В молодёжном первенстве дебютировал за «Зенит» в 2011 году в матче 14-го тура против «Волги». В 2013 году Лучано Спаллетти взял его в основную команду, и 26 мая Зинков дебютировал в Премьер-Лиге в матче против «Амкара», выйдя на замену вместо Павла Могилевца. С июля 2013 года был капитаном «Зенита-2».

Летом 2016 года перешёл из «Зенита-2» в «Крылья Советов». В феврале 2018 года был отдан в «Зенит-2» в аренду до конца сезона. По окончании аренды контракт был расторгнут, и Зинков несколько месяцев оставался без клуба, а зимой перешёл в московский «Велес», выступающий в ПФЛ.