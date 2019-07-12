Мария Макарова перешла с «Матча» на Okko Спорт

Журналистка Мария Макарова, ранее работавшая на телеканале «Матч», продолжит карьеру на платформе Okko Спорт, которая начиная со следующего сезона будет транслировать матчи английской Премьер-лиги.
«Всем привет! Не так уж много игроков в современном футболе, которые проводят всю свою жизнь в одном и том же клубе. Ну вот, как выяснилось, я тоже не из таких. 12 лет я работала в комнате 8-16 – сначала на «НТВ-Плюс», потом на «Матч ТВ». И это были действительно потрясающие 12 лет. Я очень благодарна всем тем, кто работал вместе со мной, кто научил меня всему тому, что я сейчас умею, но настало время что-то менять.
С нового сезона, с 1 августа, я перехожу в команду Okko», — сказала Макарова в ролике, опубликованном в «твиттере» шеф-редактора видеоредакции Владимира Стогниенко.
- 12 июля 2019
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