Мхитарян: горжусь тем, как я себя создал, чего достиг, где нахожусь

Полузащитник «Арсенала» и посол чемпионата Европы среди юношей до 19 лет Генрих Мхитарян в преддверии европейского первенства, которое пройдёт в Ереване, поделился воспоминаниями, когда выступал за юношескую сборную Армении.

«Я страшно гордился. Всегда с огромным удовольствием выступал за национальную команду, мне нравилось играть против незнакомых сборных и футболистов. Для нас в том возрасте это был ценный опыт. Потому что в чемпионате таких матчей каждую неделю у нас не было.

Есть какой-то момент, которым особенно горжусь? Не люблю хвалить себя. Что бы я ни делал, делаю это с удовольствием. Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры. Как я себя создал, чего я достиг, где я нахожусь. Вот чем я горжусь", — цитирует Мхитаряна пресс-служба УЕФА.