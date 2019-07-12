Медведь стал футболистом «Ростова»
19-летний полузащитник Владимир Медведь подписал контракт с «Ростовом». Владимир является воспитанником минского «Динамо». Выступал за «Нафтан», брестское «Динамо» и «Слуцк». В 17 лет дебютировал в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
«Приветствуем Владимира в «Ростове» и желаем ему яркой игры в составе нашей команды!» — говорится на официальном сайте ростовской команды.
Сезон-2018/19 «Ростов» завершил на девятом месте в Российской Премьер-Лиге. В 30 играх чемпионата страны команда набрала 41 очко. В предстоящем сезоне команда Валерия Карпина начнёт сезон домашней встречей с «Оренбургом», которая состоится 13 июля.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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