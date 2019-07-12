Агент Лаутаро Мартинеса подтвердил интерес «Барселоны» к игроку
Альберто Яке, агент нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал информацию о заинтересованности «Барселоны» в услугах его клиента.
«Разговоры об интересе «Барселоны» к Лаутаро – правда. С нами пока никто не связывался, но мы знаем, что они пристально следят за ним. Это правда, что Мартинес нравится «Барселоне», — цитирует Яке Goal.com со ссылкой на Ole.
Мартинес перешёл в «Интер» год назад из аргентинского «Расинга» за € 22 млн. Сумма отступных, прописанную в контракте футболиста составляет € 112 млн. В минувшем сезоне 21-летний нападающий в составе нерадзурри принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.
«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса
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