Агент Лаутаро Мартинеса подтвердил интерес «Барселоны» к игроку

Альберто Яке, агент нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал информацию о заинтересованности «Барселоны» в услугах его клиента.



«Разговоры об интересе «Барселоны» к Лаутаро – правда. С нами пока никто не связывался, но мы знаем, что они пристально следят за ним. Это правда, что Мартинес нравится «Барселоне», — цитирует Яке Goal.com со ссылкой на Ole.



Мартинес перешёл в «Интер» год назад из аргентинского «Расинга» за € 22 млн. Сумма отступных, прописанную в контракте футболиста составляет € 112 млн. В минувшем сезоне 21-летний нападающий в составе нерадзурри принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.

«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса