Влашич описал Россию одним словом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, перешедший в клуб на постоянной основе из «Эвертона» в летнее трансферное окно, описал Россию одним словом.
«Лучшее место на земле — Сплит. Россия в одном слове — мощь. ЦСКА в одном слове — семья. Лучшая кричалка фанатов ЦСКА — «Кирилл Набабкин — ухажёр для твоей мамки!» — приводит слова Влашича «Спорт-экспресс».
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды на один сезон. В июне «армейцы» выкупили хавбека у «Эвертона», заключив с ним контракт до лета 2024 года. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила € 15,7 млн.
В 25 матчах прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов он записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах. По итогам чемпионата ЦСКА занял четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.
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