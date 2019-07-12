Влашич описал Россию одним словом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, перешедший в клуб на постоянной основе из «Эвертона» в летнее трансферное окно, описал Россию одним словом.



«Лучшее место на земле — Сплит. Россия в одном слове — мощь. ЦСКА в одном слове — семья. Лучшая кричалка фанатов ЦСКА — «Кирилл Набабкин — ухажёр для твоей мамки!» — приводит слова Влашича «Спорт-экспресс».



Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды на один сезон. В июне «армейцы» выкупили хавбека у «Эвертона», заключив с ним контракт до лета 2024 года. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила € 15,7 млн.



В 25 матчах прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов он записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах. По итогам чемпионата ЦСКА занял четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.

Влашич объяснил, почему решил остаться в ЦСКА