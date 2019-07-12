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Расписание 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Расписание 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 июля, матчем «Арсенал» – «Динамо» стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

В 1-м туре первенства состоятся следующие игры:

12 июля
«Арсенал» – «Динамо» (Тула, 20:00 мск)

13 июля
«Урал» – «Уфа» (Екатеринбург, 16:30 мск)
«Спартак» – «Сочи» (Москва, 19:00)
«Ростов» – «Оренбург» (Ростов-на-Дону, 21:30 мск)

14 июля
«Крылья Советов» – ЦСКА (Самара, 16:30 мск)
«Зенит» – «Тамбов» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
«Ахмат» – «Краснодар» (Грозный, 21:30 мск)

15 июля
«Локомотив» – «Рубин» (Москва, 20:00)

С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

Сегодня стартует РПЛ-2019/20. Кто закончит новый сезон в топ-5?
Кто-то ещё считает, что у «Чемпионата» «мясные» журналисты?
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