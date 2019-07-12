Расписание 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Сегодня, 12 июля, матчем «Арсенал» – «Динамо» стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



В 1-м туре первенства состоятся следующие игры:



12 июля

«Арсенал» – «Динамо» (Тула, 20:00 мск)



13 июля

«Урал» – «Уфа» (Екатеринбург, 16:30 мск)

«Спартак» – «Сочи» (Москва, 19:00)

«Ростов» – «Оренбург» (Ростов-на-Дону, 21:30 мск)



14 июля

«Крылья Советов» – ЦСКА (Самара, 16:30 мск)

«Зенит» – «Тамбов» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

«Ахмат» – «Краснодар» (Грозный, 21:30 мск)



15 июля

«Локомотив» – «Рубин» (Москва, 20:00)



С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

Сегодня стартует РПЛ-2019/20. Кто закончит новый сезон в топ-5? Кто-то ещё считает, что у «Чемпионата» «мясные» журналисты?