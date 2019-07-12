Лунёв: не успел среагировать на удар Смолова, неправильно занял позицию

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв в преддверии первого тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о матче за Суперкубок России с «Локомотивом» и о новичке команды защитнике Дугласе Сантосе.

«Это была игра за трофей. Мы не приравниваем матч с «Локомотивом» к товарищескому. Надеюсь, нас это поражение закалит. Гол от Фёдора Смолова? Я неправильно занял позицию. Смолов пробил, а я не успел среагировать. Полшажочка к левому углу, и тогда отбил бы. Как новичок Дуглас Сантос? Мы находим общий язык потихоньку.



Летнего отпуска хватило, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. На сбор я приехал свежим и спокойно готовился к сезону», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.