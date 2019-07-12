Семак: Сутормина не заставляли переходить в «Зенит», всё с согласия игрока

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о переходе Алексея Сутормина, который сначала подписал контракт с «Рубином», а затем отправился в «Зенит».
«Ситуация простая. Мы были заинтересованы в игроке, вели переговоры. Для нас тоже было неожиданно, что он достаточно быстро выбрал «Рубин». Ну, «Рубин» так «Рубин». В дальнейшем мы продолжали контактировать на случай того, если есть какие-то варианты. Они обнаружились. Я не вижу абсолютно никаких проблем. Финансовые условия – не моя компетенция.
Думаю, Лёша с удовольствием перешёл в «Зенит». Возможно, он поехал в Казань из-за того, что в какой-то момент затянулись переговоры, но совершенно точно никто никого не заставлял переходить. Всё с согласия игрока. В футболе не такие жёсткие трансферные законы, как в хоккее. Бывают конфликтные ситуации, но против воли никто никуда не уходит», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 12 июля 2019
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