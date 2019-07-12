«Для кого футбол?» В «Оренбурге» недовольны поздним началом матча

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недовольство поздним началом матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится в Ростове-на-Дону 13 июля и начнётся в 21:30 мск.



«Конечно, неудобное время и для «Ростова», и для нас. Кому жаловаться? Болельщики обратились, что время неудобное. У нас будет ночь. Конечно, преданные болельщики будут смотреть. Для «Ростова» тоже не очень удобно, людям в позднее время добираться надо. Наверное, о людях в последнюю очередь думают. Не берут людей во внимание, футбол же прежде всего для них. Писали и обращались, но ни ответа, ни привета, всё оставили как есть.



Понятно, что там диктует «Матч ТВ», но для кого футбол? Для самих себя или для зрителей? Надо определиться, такими действиями людей только заводят. Мы стали заложниками ситуации. Люди же семьями ходят, потом с ребёнком как добираться? Непонятно», — цитирует Столыпина Sport24.

Расписание 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20