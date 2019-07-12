Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.



«Конечно, мы пока не в оптимальной форме. Это нормально, ведь была короткая предсезонка. Думаю, через несколько матчей мы выйдем на тот уровень, который нам необходим. Что касается соперника, то сейчас все умеют играть. Команды Григоряна всегда играют активно и агрессивно. Уверен, нам просто не будет. В РПЛ нет проходных матчей. Так было и в прошлом сезоне. Мы должны показывать свой максимум и анализировать свои ошибки.

Кузяев пока работает по индивидуальной программе. Сроки его возвращения пока неизвесты. Были варианты делать операцию или обойтись без неё. Решили пока поберечь игрока, попробовать обойтись без операции. Есть поступательное движение вперёд, но пока гарантий нет. А Олег Шатов со следующей недели начнёт тренироваться в общей группе.

Думаю, Дуглас уже готов побольше сыграть. Сутормин не так много в команде, но он в нормальном функциональном состоянии. Будет готовиться к матчу. Барриос только вернулся. Вильмар в принципе быстро набирает форму. Все трое будут готовиться, а решение примем ближе к матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.