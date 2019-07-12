Болельщики напали на министра спорта ДР Конго после неудачи сборной
Болельщики сборной ДР Конго остались крайне недовольны вылетом национальной команды с Кубка африканских наций.
7 июля сборная ДР Конго встречалась с Мадагаскаром в 1/8 финала турнира. За 90 минут матча команды не выявили победителя – 2:2. При этом конголезцы спаслись от поражения в основное время на последней минуте. В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее.
После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго. После возвращения команды на родину из Египта, где проходил турнир, в аэропорте на чиновника напали недовольные болельщики. В результате атаки министру порвали одежду.
Видео доступно в «твиттере» Fareed Ander Herrera.
С турнирной сеткой Кубка африканских наций можно ознакомиться на «Чемпионате».
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