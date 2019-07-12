«Арсенал» — «Динамо»: видеотрансляция первой игры нового сезона РПЛ — в 20:00

Сегодня, 12 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится первый матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Динамо». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Динамо» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Евгений Кукуляк.
С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 12 июля 2019
-
17:12
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:24
-
16:17
-
16:00
-
16:00
-
15:43
-
15:38
-
15:19
-
15:09
-
15:06
-
14:51
-
14:46
-
14:42
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:13
-
12:10