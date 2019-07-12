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«Арсенал» — «Динамо»: видеотрансляция первой игры нового сезона РПЛ — в 20:00

«Арсенал» — «Динамо»: видеотрансляция первой игры нового сезона РПЛ — в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится первый матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Динамо». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Евгений Кукуляк.

С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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