«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»
«Спартак» показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча команд состоится завтра, 13 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
«На стадионе „Открытие Арена“ произвели реновацию газона. Уже завтра это поле встретит первый домашний матч нового сезона», — сообщает пресс-служба столичной команды.
Видео доступно в YouTube-канале «Спартака».
«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков в 30 турах. Выше красно-белых расположились ЦСКА (51), «Краснодар» (56), «Локомотив» (56) и «Зенит» (64), завоевавший чемпионский титул по итогам розыгрыша.
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