Крауч объявил о завершении карьеры

Нападающий Питер Крауч, в минувшем сезоне выступавший за «Бёрнли», в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.
«После долгих раздумий я принял решение завершить карьеру! Наша замечательная игра дала мне всё. Я невероятно благодарен всем, кто помогал мне попасть в неё и продержаться здесь так долго», — говорится в сообщении Крауча.
Крауч начинал карьеру в 1998 году в составе «Тоттенхэм Хотспур», за который позднее ещё успел поиграть с 2009 по 2011 год. Также форвард защищал цвета таких клубов, как «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Астон Вилла», «Норвич Сити», «Саутгемптон», «Ливерпуль» и «Сток Сити», в котором провёл восемь лет. В сборную Англии нападающий вызывался с 2005 по 2010 год.
За свою карьеру Питер успел завоевать пять трофеев: Кубок лиги с «Тоттенхэмом», победа в Чемпионшипе с «Норвичем», а также Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии с «Ливерпулем».
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