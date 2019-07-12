«Гётеборг» объявил о переходе шведского защитника в «Рубин»

«Гётеборг» объявил о переходе шведского защитника Карла Старфельта в «Рубин». Контракт 24-летнего игрока рассчитан на четыре года. В ближайшее время футболист должен пройти медосмотр в казанском клубе.



«Мы желаем удачи Карлу в дальнейшей карьере. Сейчас нас двоякие ощущения от перехода. С одной стороны, мы потеряли одного из лучших игроков чемпионата. С другой стороны интерес европейских клубов к нашим футболистам показывает, что мы находимся на правильном пути», – цитирует пресс-служба «Гётеборга» спортивного директора клуба Кеннета Андерсона.

Недавно в СМИ сообщалось, что за Старфельта «Рубин» готов заплатить порядка € 1 млн. Также была информация, что шведский игрок может продолжить карьеру в «Ростове».