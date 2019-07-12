Клопп: трансферы? Наши новички — это вернувшиеся после травм игроки и молодёжь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что для клуба возвращение травмированных футболистов сродни трансферам.



«Планируем ли мы усиливать основу летом? Мы уже это сделали, вы просто этого не поняли. Риан Брустер и Алекс Окслейд-Чемберлен не играли в прошлом году из-за травм, плюс молодые парни. Для нас это всё новые футболисты.



Трансферное окно открыто до 8 августа. Вся Европа обдумывала возможность закрытия окна раньше, чем обычно, и только Англия взяла и сделала это. Так что теперь оно закроется на три недели раньше, чем у остальных. Посмотрим, что мы будем делать, но я не думаю, что это будет крупнейшая трансферная кампания всех времён», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



В нынешнее трансферное окно «Ливерпуль» к настоящему моменту осуществил лишь одно приобретение, купив у «ПЕК Зволле» 17-летнего защитника Сеппа ван ден Берга. Также сообщалось, что к мерсисайдцам в скором времени присоединится 16-летний нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт.

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