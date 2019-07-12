Уткин: круто быть Точилиным. Эдак в августе посмотрит в зеркало — а там Бердыев

Известный блогер Василий Уткин высказался о карьере бывшего футболиста московского «Динамо», а ныне главного тренера «Сочи» Александра Точилина.



«Как же круто быть Точилиным. Вот ты подающий надежды молодой футболист, не то чтоб суперталант – а рыжий. И глаз уже останавливается. И уже запомнили. Вот ты попадаешь в основу – но в «Динамо». Страшно же, болото. Но – ты играешь там просто всю жизнь. И ты уже – легенда.



После футбола ты даже не смотришь футбол особо, потому что жена к телевизору ревнует (у Александра не было «НТВ-Плюс» – сам рассказывал!). Но на всякий случай получаешь тренерское образование. Уай нот. Потом вакансия в совершенно другом городе, чужом. Но – «Динамо». Едешь в Питер. Ничего не сделал, только вошёл – а команду под тобой перевозят в Сочи. Как будто из дома диван любимый спёрли, и сразу вместе с тобой.



Выходишь в премьерку, вот у тебя нет команды в конце июня – а в начале июля уже есть. И все новые. Эдак в августе Точилин посмотрит в зеркало – а там Бердыев. Везунчик», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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