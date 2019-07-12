«Валенсия» подписала контракт с Черышевым с отступными в € 80 млн

«Валенсия» подписала контракт с полузащитником Денисом Черышевым. Как сообщает официальный сайт испанской команды, российский футболист будет выступать за «летучих мышей» до июня 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере € 80 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний футболист уже находится в стане «Валенсии», несмотря на то что его трансфер в клуб ещё не был до конца оформлен. «Валенсия» согласовала переход Черышева с «Вильярреалом», о чём объявила ещё в конце июня, отметив, что для регистрации сделки необходимо уладить некоторые вопросы.
Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Денис является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне.
- 12 июля 2019
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