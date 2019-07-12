Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за игрока

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал на шаг ближе к переходу в «Барселону».
Сегодня утром юрист 28-летнего футболиста прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за своего клиента. После выкупа контракта Гризманн сможет перейти в каталонский клуб.
Фото доступно в «твиттере» Tiempo de Juego.
Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили каталонцев и футболиста в неуважении.
Антуан выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне французский форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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