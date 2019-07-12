Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за игрока

Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за игрока
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал на шаг ближе к переходу в «Барселону».

Сегодня утром юрист 28-летнего футболиста прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за своего клиента. После выкупа контракта Гризманн сможет перейти в каталонский клуб.

Фото доступно в «твиттере» Tiempo de Juego.

Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили каталонцев и футболиста в неуважении.

Антуан выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне французский форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Упёртость «Атлетико» может изменить трансферный рынок. И не только в Испании
Дело не в Гризманне, а в отношении суперклубов ко всем остальным.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент